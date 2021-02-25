***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı3 adet Roadshow/Konferans katılımı sağlanmış, toplam 82 adet toplantı yapılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1470-tekfen-holding-a-sGenel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvetİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıYokturKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYokturKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYokturŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış Politikası http://www.tekfen.com.tr/bagis-politikasi-4-13Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/279563Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYokturGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 17,361.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası http://www.tekfen.com.tr/k%C3%A2r-dagitim-politikasi-4-31Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı26/03/2020 0 % 72,54 % 0,24 % 72,3 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Toplantı Tutanakları - 128 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832391İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim - 3.1 Denetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim - 3.2 Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim - 3.2 Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim - 3.3 Riskin Erken Saptanması KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim - 3.4 Ücret Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim- VIII Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıÜcret Politikası http://www.tekfen.com.tr/ucret-politikasi-4-12Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim - 2.3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 26Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 67 5 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 100 2 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYokturYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMurat Gigin - Yönetim Kurulu Başkanı Cansevil Akçağlılar - Yönetim Kurulu Başkan Vekil Mehmet Ercan Kumcu - Yönetim Kurulu Başkan Vekiliİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı26Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim- V. İç DenetimYönetim kurulu başkanının adıMurat Giginİcra başkanı / genel müdürün adıCahit OklapYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranı%36Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMurat Gigin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2000 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)Cansevil Akçağlılar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/08/2006 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)Mehmet Ercan Kumcu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/05/2008 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Ali Nihat Gökyiğit İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/1971 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)Sinan K. Uzan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2014 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)Ahmet İpkeçi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2014 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Osman Cengiz Birgili İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)Neriman Ülsever İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820625 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Gülsüm Azeri İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820625 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Şevki Acuner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820625 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Cansen Başaran Symes İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820625 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYoktur. Müşteri ilişkisi olan grup şirketlerinde tazminata ilişkin haklar menfaat sahipleri ile yapılan sözleşmelerde yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı77İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıUyum KoordinatörüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtikhat iletişim ve bildirim kanallarımız şimdilik yalnızca şirket içi- kendi çalışanlarımıza açıktır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokturÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim kurulu, halefiyet planı yapılması konularında yönetimi teşvik etmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.tekfen.com.tr/politikalar-1-18 İnsan Hakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.tekfen.com.tr/politikalar-1-18 Etik PolitikasıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.tekfen.com.tr/toplumsal-yatirim-3-9İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş etik kurallar bulunmakta olup, buna ilişkin iç kontrol sistemi ile kuralların etkin denetimi ve etik hat üzerinden kuralların etkin denetimi sağlanır. Etikhat sistemi üzerinden anonim olarak gelen bildirimler ilgili birimler tarafından incelenerek olası yolsuzluk ve suistimallerin önlenmesi amacıyla etik kurulun alacağı kararlar gerekli işlemlerin yapılması için ilgili yönetim birimine yönlendirilir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim bölümü altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı http://www.tekfen.com.tr/ortaklik-yapisi-4-19Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölümb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölümc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölümç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYokturd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölüme) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölümf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak ilişkisi yokturg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim başlıklı bölümİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı15Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 94Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantı tarihinden 1 hafta önce sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYokturÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırPolitika ve sınırlama yoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim - Bölüm III - KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı2007 yılında KAP'ta yayınlanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Cansen Başaran Symes Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Şevki Acuner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Neriman Ülsever Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Şevki Acuner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Gülsüm Azeri Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Ercan Kumcu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Neriman Ülsever Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Murat Gigin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Sinan K. Uzan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Çağlar Gülveren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913131BIST