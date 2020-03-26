***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Murat Gigin'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cansevil Akçağlılar ile Mehmet Ercan Kumcu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şevki Acuner ve Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına,3- Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran-Symes'in atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner'in üyeliğinin devamına,4- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kumcu'nun üyeliklerinin devamına,5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832503BIST