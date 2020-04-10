***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25 Eylül 2019 tarihli açıklamamız.İlgi açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması tasarlanan bir polipropilen üretim tesisi için ön hazırlık ve etüt çalışmalarının başlatıldığı, halen geliştirme ve planlama sürecinde olan tesisle ilgili resmi ÇED sürecinin başladığı, arazinin imar planlarındaki niteliğinin "özel endüstri bölgesi"ne dönüştürülmesine yönelik başvurunun yapıldığı, diğer taraftan, üretim lisansör firması seçimi ile uzun vadeli hammadde temini için çeşitli tedarikçilerle ve ürün satışı için ise çeşitli potansiyel müşterilerle görüşmelerin, yatırıma ortaklık tesisi ve finansal kaynak temini için temas ve görüşmelerin, tesise propan tedariki için yapılması planlanan dolfen ile ilgili olası işbirlikleri konusunda görüşmelerin, pazar araştırmaları gibi yatırımın yapılabilirliğini etkileyebilecek çeşitli konularda çalışmaların ise halen devam ettiği , tüm bu görüşmeler ve çalışmalar çerçevesinde hazırlanacak olan yatırım fizibilitesinin sonuçlarının Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesine sunulacağı ve Yönetim Kurulumuzun sunulan fizibiliteyi onaylaması durumunda yatırımın gerçekleştirilmesi konusunda nihai karar alınacağı duyurulmuştur.İlgi açıklamamızdan bugüne geçen yaklaşık 6 aylık süre zarfında,· Tesisle ilgili hazırlanan ÇED Raporu için ilgili Bakanlık tarafından ÇED Olumlu kararı verilmiş, arazinin imar planlarındaki niteliği "Özel Endüstri Bölgesi"ne dönüştürülmüş,· Tesiste kullanılacak üretim lisanslarının teknik değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş,· Yatırım maliyetlerinin tahminine yönelik ön mühendislik çalışmalarına devam edilmiş,· Tesiste hammadde olarak kullanılacak propan tedariki için temin edilen alternatif teklifler değerlendirilmeye başlanmış,· Yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki taleplere bağlı olarak tesisin üreteceği optimum ürün desenini belirleme çalışmalarına başlanmış,· Tesisin ön fizibilite etüdü kapsamında yapım ve işletme dönemi masraflarına ilişkin tahmini hesaplamalara başlanmış,· Tesisin üreteceği ürünlerin satış ve pazarlanması için uzman firmalarla uzun vadeli alım garanti anlaşmalarına ilişkin teklif toplama ve değerlendirme süreci başlatılmış,· Yatırımın finansmanının sağlanması için yerli ve uluslararası finansman kuruluşlarının ilgisini celbetmeye yönelik temaslara devam edilmiş,· Projeye yatırımcı ortak olmak konusunda ilgi gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla temas edilmiştir.Dünyada birkaç aydır, ülkemizde son iki aydır sürmekte olan Covid-19 pandemisinin işlerde ve ilişkilerde yol açtığı zorunlu yavaşlamaya rağmen projeye yönelik hazırlık ve çalışmalara mümkün olduğunca devam edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837148BIST