***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 11:48
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 Eylül 2019 ve 10 Nisan 2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi açıklamalarımızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Toros Tarım) hisselerinin tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım'ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan bir polipropilen üretim tesisi için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.
Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili olarak alınan 10.03.2020 tarih ve 5835 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") Olumlu Kararının iptali istemi ile açılan davalarda Mersin 2. İdare Mahkemesince ÇED Olumlu kararının iptali yönünde karar verilmiştir. Söz konusu kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929589
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|19,14
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|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.313.190
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.437.216
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|OYAYO
|8,09
|4.303.508
|% 6,59
|
|KUTPO
|51,30
|46.988.146
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.146.057
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.490.903
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|5.821.124
|% -9,93
|
|SANEL
|4,46
|772.853
|% -9,90
|
|GARAN
|7,13
|690.769.770
|% 1,86
|
|EREGL
|18,11
|473.430.429
|% -0,28
|
|PETKM
|6,56
|404.325.448
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,21
|341.514.753
|% -0,96
|
|SISE
|7,25
|226.044.337
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,84
|224.846.114
|% -1,08
|
|TSKB
|1,27
|132.164.972
|% -1,55
|
|GARAN
|7,13
|690.769.770
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,13
|184.501.328
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|69.379.263
|% -0,90
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1134
|8,1160
|% 0,34
|
|Euro
|9,7963
|9,8025
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,3132
|11,3699
|% 0,34
|
|Frank
|8,8320
|8,8852
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,31
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,15
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|Altın Gr.
|461
|461
|0,52
|
|Cumhuriyet
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|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-1,33
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,65
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|Çeyrek
|736
|753
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|6,75
|0,03
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