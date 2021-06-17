***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 16:03
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan GATE İnşaat'ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.
Sözleşme süresi boyunca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre, devam eden güncel iş miktarları üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942835
BIST
17:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
17:058,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6952
En Düşük
8,6029
17:0510,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0406
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3982
En Düşük
10,2877
17:05496,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,47
|Açılış
|: 496,56
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:05
|RODRG
|18,70
|3.247.333
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.529
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.722.649
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.647.099
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|26.516.401
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|PENTA
|32,42
|64.591.209
|% -7,90
|
|YESIL
|2,14
|254.168.805
|% -7,76
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,63
|1.720.280.583
|% 2,16
|
|GARAN
|8,20
|1.120.341.964
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,14
|698.734.643
|% -3,60
|
|BJKAS
|7,13
|625.030.085
|% 5,16
|
|BOBET
|5,43
|467.468.133
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,14
|698.734.643
|% -3,60
|
|YKBNK
|2,18
|373.605.668
|% -2,24
|
|GARAN
|8,20
|1.120.341.964
|% -1,91
|
|THYAO
|14,63
|1.720.280.583
|% 2,16
|
|YESIL
|2,14
|254.168.805
|% -7,76
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6884
|8,6898
|% 0,86
|
|Euro
|10,3760
|10,3825
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0797
|12,1402
|% 0,56
|
|Frank
|9,4508
|9,5078
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,86
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-32,71
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-80,00
|
|Tam
|3.285
|3.369
|-79,52
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-38,46
|
|Çeyrek
|796
|815
|-19,23
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|
Seans Raporu
17:05
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-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 16 kaybederek (% -0.92 ) 1, 528
-
17:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:16XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 11, 342.00 milyon TL de
-
17:16ISGSY
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 183 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 10, 991.00 milyon TL de