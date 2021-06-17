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***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2021 16:03



***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Bağlı ortaklıklarımızdan GATE İnşaat'ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı)  %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.)  firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.
Sözleşme süresi boyunca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre,  devam eden güncel iş miktarları üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942835


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RODRG 18,70 3.247.333 % 10,00  
IDGYO 5,50 1.529.529 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 1.946.655 % 10,00  
TKURU 126,60 4.722.649 % 9,99  
AYCES 66,40 3.647.099 % 9,93  
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Tam 3.285 3.369 -79,52  
Yarım 1.588 1.630 -38,46  
Çeyrek 796 815 -19,23  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,89  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,20  
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