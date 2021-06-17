***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan GATE İnşaat'ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 pay sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli bir çerçeve sözleşmesi imzalamıştır.Sözleşme süresi boyunca işveren idare tarafından verilecek iş emirlerine göre, devam eden güncel iş miktarları üçer aylık faaliyet raporlarımızda paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942835BIST