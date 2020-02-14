***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İnşaat 475000000 474994969 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkTekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. Üretim 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Mühendislik A.Ş. Mühendislik 20000000 20000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gübre - Terminal İşletmeciliği 700000000 699.868.217,99 TRY 99,98 Bağlı OrtaklıkToros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. Hizmet 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş. Hizmet 2700000 2700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. Gemi Acenteliği 650000 650000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkHishtil Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş. Tarım 9733052 4866526 TRY 50,00 İş OrtaklığıBlacksea Gübre Ticaret A.Ş. Gübre Ticareti 2100000 630000 TRY 30,00 İş OrtaklığıTekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yatırım 45785000 45776260 TRY 99,98 Bağlı OrtaklıkFlorya Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Gayrimenkul 187559000 93779500 TRY 50,00 İş OrtaklığıTekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Hizmet 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Aracılık Hizmetleri 1610000 1610000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAzfen Birge Müessesesi İnşaat 276885 110754 AZN 40,00 İş OrtaklığıTekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ticaret 200000 200000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen International Finance and Inv. SA Yatırım 256300000 256300000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG Ticaret 35000000 35000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCenub Tikinti Servis ASC İnşaat 1323694 675084 AZN 51,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Tubin Özdemir JV İnşaat 0 0 TRY 70,65 Müşterek FaaliyetTekfen TML JV İnşaat 0 0 TRY 66,66 Müşterek FaaliyetGate İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 487090000 487090000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkGama Tekfen Tokar JV İnşaat 0 0 TRY 35,00 Müşterek FaaliyetTekfen Rönesans Adi Ortaklığı İnşaat 50000 25000 TRY 50,00 Müşterek FaaliyetTekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yatırım 165000000 165000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Ventures LP Yatırım 50000000 50000000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Venture Management LLC Yönetim Hizmeti 0 0 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş - Tekfen Adi Ortaklığı İnşaat 0 0 TRY 50,00 Müşterek FaaliyetTekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. Üretim 218500000 218500000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen-Al Jaber Engineering İnşaat USD 50,00 Müşterek FaaliyetAlanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve Üretimi 78294000 78294000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAlanar Fidan Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fidan Üretimi 10600000 10600000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 10804320 1034805 TRY 9,56 Finansal YatırımAntalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 495000 49500 TRY 10,00 Finansal YatırımAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 37264000 4.019.839,04 TRY 10,79 Finansal YatırımÜçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Hizmet 50000 13.724,95 TRY 27,45 Finansal YatırımTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Banka Faaliyetleri 2400000000 1.126.107,39 TRY 0,047 Finansal YatırımAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento İmalatı 191.447.068,25 5.538,32 TRY 0,003 Finansal YatırımTurcas Petrol A.Ş. Yakıt Ticareti 270000000 4.771,36 TRY 0,002 Finansal YatırımSınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. İşletme ve diğer idari danışmanlık faliyetleri 1507250000 250.401,02 TRY 0,02 Finansal YatırımToren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. 22000000 550000 TRY 2,50 Finansal YatırımGaz Depo ve Madencilik A.Ş. 21560000 539000 TRY 2,50 Finansal YatırımAkmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Lokanta İşletmeciliği 100000 30.501,83 TRY 30,50 Finansal YatırımDenkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH İnşaat 25000 20000 EUR 80,00 Bağlı OrtaklıkOOO Rusfen İnşaat 10000 10000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkGönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 84000000 58800000 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıkToros Agroport Romania S.A Gübre Ticareti 74693000 74693000 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkCFS Petrokimya Sanayi A.Ş. Yatırım 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTechinvestments MMC Yatırım 172000000 172000000 AZN 100,00 Bağlı OrtaklıkIstek Construction İnşaat 0 0 TRY 50,00 Müşterek FaaliyetTekfen - T Engineering Ortak Girişimi İnşaat 0 0 TRY 85,00 Müşterek FaaliyetCording Dortmund Hiltropwall SCSp İnşaat 23850000 3000000 EUR 12,58 Finansal YatırımBerlin Light JV S.a.r.l İnşaat 43700000 5000000 EUR 11,44 Finansal YatırımAltaca Meram Yeşil Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 4000000 395200 TRY 9,88 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818991BIST