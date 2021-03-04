***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2021 15:32
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İnşaat 475000000 474994969 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. Üretim 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen Mühendislik A.Ş. Mühendislik 20000000 20000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gübre - Terminal İşletmeciliği 700000000 699.868.217,99 TRY 99,98 Bağlı Ortaklık
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. Hizmet 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş. Hizmet 2700000 2700000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. Gemi Acenteliği 650000 650000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Hishtil Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş. Tarımsal Üretim 9733052 4866526 TRY 50,00 İş Ortaklığı
Tekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yatırım 47200000 47200000 TRY 99,98 Bağlı Ortaklık
Florya Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Gayrimenkul 120500000 60250000 TRY 50,00 İş Ortaklığı
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Hizmet 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Aracılık Hizmetleri 1610000 1610000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Azfen Birge Müessesesi İnşaat 276885 110754 AZN 40,00 İş Ortaklığı
Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ticaret 200000 200000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen International Finance and Inv. SA Yatırım 256300000 256300000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
HMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG Ticaret 50000000 50000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Cenub Tikinti Servis ASC İnşaat 1323694 675084 AZN 51,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen Tubin Özdemir JV İnşaat 0 0 TRY 70,65 Müşterek Faaliyet
Tekfen TML JV İnşaat 0 0 TRY 66,66 Müşterek Faaliyet
Gate İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 487090000 487090000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Gama Tekfen Tokar JV İnşaat 0 0 TRY 35,00 Müşterek Faaliyet
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yatırım 240000000 240000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen Ventures LP Yatırım 50000000 50000000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen Venture Management LLC Yönetim Hizmeti 0 0 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı İnşaat 0 0 TRY 50,00 Müşterek Faaliyet
Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. Üretim 255224000 255224000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tekfen-Al Jaber Engineering İnşaat USD 50,00 Müşterek Faaliyet
Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve Üretimi 111760000 111760000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 10804320 1034805 TRY 9,56 Finansal Yatırım
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 495000 49500 TRY 10,00 Finansal Yatırım
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 37264000 3.901.279,04 TRY 10,47 Finansal Yatırım
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Hizmet 50000 13.724,95 TRY 27,45 Finansal Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Banka Faaliyetleri 2800000000 1313792 TRY 0,047 Finansal Yatırım
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento İmalatı 191.447.068,25 5.538,32 TRY 0,003 Finansal Yatırım
Turcas Petrol A.Ş. Yakıt Ticareti 255600000 4.771,36 TRY 0,002 Finansal Yatırım
Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. 22000000 550000 TRY 2,50 Finansal Yatırım
Gaz Depo ve Madencilik A.Ş. 21560000 539000 TRY 2,50 Finansal Yatırım
Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Lokanta İşletmeciliği 100000 30.501,83 TRY 30,50 Finansal Yatırım
Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH İnşaat 25000 20000 EUR 80,00 Bağlı Ortaklık
OOO Rusfen İnşaat 1500000 1500000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 110000000 77000000 TRY 70,00 Bağlı Ortaklık
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 60000000 42000000 TRY 70,00 Bağlı Ortaklık
Toros Agroport Romania S.A Gübre Ticareti 54000000 54000000 RON 100,00 Bağlı Ortaklık
CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. Yatırım 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Techinvestments MMC Yatırım 172000000 172000000 AZN 100,00 Bağlı Ortaklık
Istek Construction İnşaat 110000 55000 KZT 50,00 Müşterek Faaliyet
Tekfen - T Engineering Ortak Girişimi İnşaat 0 0 TRY 85,00 Müşterek Faaliyet
Cording Dortmund Hiltropwall SCSp İnşaat 23850000 3000000 EUR 12,58 Finansal Yatırım
Berlin Light JV S.a.r.l İnşaat 43700000 5000000 EUR 11,44 Finansal Yatırım
Gate Construction İnşaat 100000 100000 KZT 100,00 Bağlı Ortaklık
SOCAR Polymer Investments LLC 375380000 37538000 AZN 10,00 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915110
BIST