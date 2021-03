***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GİGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi Hayır 0.3 Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiCANSEVİL AKÇAĞLILAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.08.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 6.65 Bağımsız Üye Değil HayırOSMAN CENGİZ BİRGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye DeğilALİ NİHAT GÖKYİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.06.1971 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi Hayır 8.02 Bağımsız Üye Değil HayırSinan K. Uzan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiMehmet Ercan Kumcu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 26.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiESİN METE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırNERİMAN ÜLSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiGÜLSÜM AZERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. İnşaat 475000000 474994969 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkTekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. Üretim 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Mühendislik A.Ş. Mühendislik 20000000 20000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gübre - Terminal İşletmeciliği 700000000 699.868.217,99 TRY 99,98 Bağlı OrtaklıkToros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. Hizmet 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş. Hizmet 2700000 2700000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. Gemi Acenteliği 650000 650000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkHishtil Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş. Tarımsal Üretim 9733052 4866526 TRY 50,00 İş OrtaklığıTekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yatırım 47200000 47200000 TRY 99,98 Bağlı OrtaklıkFlorya Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. Gayrimenkul 120500000 60250000 TRY 50,00 İş OrtaklığıTekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Hizmet 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Aracılık Hizmetleri 1610000 1610000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAzfen Birge Müessesesi İnşaat 276885 110754 AZN 40,00 İş OrtaklığıTekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ticaret 200000 200000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen International Finance and Inv. SA Yatırım 256300000 256300000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG Ticaret 50000000 50000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCenub Tikinti Servis ASC İnşaat 1323694 675084 AZN 51,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Tubin Özdemir JV İnşaat 0 0 TRY 70,65 Müşterek FaaliyetTekfen TML JV İnşaat 0 0 TRY 66,66 Müşterek FaaliyetGate İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 487090000 487090000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkGama Tekfen Tokar JV İnşaat 0 0 TRY 35,00 Müşterek FaaliyetTekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yatırım 240000000 240000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Ventures LP Yatırım 50000000 50000000 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen Venture Management LLC Yönetim Hizmeti 0 0 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkDoğuş - Tekfen Adi Ortaklığı İnşaat 0 0 TRY 50,00 Müşterek FaaliyetTekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. Üretim 255224000 255224000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTekfen-Al Jaber Engineering İnşaat USD 50,00 Müşterek FaaliyetAlanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Meyve Üretimi 111760000 111760000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 10804320 1034805 TRY 9,56 Finansal YatırımAntalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Hizmet 495000 49500 TRY 10,00 Finansal YatırımAkmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 37264000 3.901.279,04 TRY 10,47 Finansal YatırımÜçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Hizmet 50000 13.724,95 TRY 27,45 Finansal YatırımTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Banka Faaliyetleri 2800000000 1313792 TRY 0,047 Finansal YatırımAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento İmalatı 191.447.068,25 5.538,32 TRY 0,003 Finansal YatırımTurcas Petrol A.Ş. Yakıt Ticareti 255600000 4.771,36 TRY 0,002 Finansal YatırımToren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. 22000000 550000 TRY 2,50 Finansal YatırımGaz Depo ve Madencilik A.Ş. 21560000 539000 TRY 2,50 Finansal YatırımAkmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Lokanta İşletmeciliği 100000 30.501,83 TRY 30,50 Finansal YatırımDenkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH İnşaat 25000 20000 EUR 80,00 Bağlı OrtaklıkOOO Rusfen İnşaat 1500000 1500000 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkToros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 110000000 77000000 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıkToros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Gübre - Elektrik Üretimi 60000000 42000000 TRY 70,00 Bağlı OrtaklıkToros Agroport Romania S.A Gübre Ticareti 54000000 54000000 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkCFS Petrokimya Sanayi A.Ş. Yatırım 15000000 15000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTechinvestments MMC Yatırım 172000000 172000000 AZN 100,00 Bağlı OrtaklıkIstek Construction İnşaat 110000 55000 KZT 50,00 Müşterek FaaliyetTekfen - T Engineering Ortak Girişimi İnşaat 0 0 TRY 85,00 Müşterek FaaliyetCording Dortmund Hiltropwall SCSp İnşaat 23850000 3000000 EUR 12,58 Finansal YatırımBerlin Light JV S.a.r.l İnşaat 43700000 5000000 EUR 11,44 Finansal YatırımGate Construction İnşaat 100000 100000 KZT 100,00 Bağlı OrtaklıkSOCAR Polymer Investments LLC Petrokimya ürünleri üretimi 375380000 37538000 USD 10,00 Finansal Yatırım