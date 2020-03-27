***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 11:41
***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 26 Mart 2020 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak
1-
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şevki Acuner ve Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına,
2-
Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran-Symes'in atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner'in üyeliğinin devamına,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kumcu'nun üyeliklerinin devamına,
4- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832605
BIST
11:5690.624
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337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|15.167.265
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|629.486
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|2.636.650
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.910.406
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.120.205
|% -9,77
|
|QNBFL
|119,90
|2.351.303
|% -6,98
|
|QNBFB
|36,52
|534.240
|% -5,63
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|THYAO
|9,34
|588.200.598
|% 0,97
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|GARAN
|8,06
|302.653.282
|% 1,51
|
|ASELS
|23,78
|277.824.138
|% -1,98
|
|IPEKE
|8,12
|152.835.321
|% 2,53
|
|KOZAA
|9,73
|148.583.621
|% -0,82
|
|IHLGM
|0,87
|81.142.201
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|39.344.321
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|100.628.604
|% -0,75
|
|THYAO
|9,34
|588.200.598
|% 0,97
|
|YKBNK
|1,93
|114.526.962
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8197
|7,8589
|% 0,49
|
|Frank
|6,6658
|6,7059
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7122
|1,7207
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
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|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,03
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|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
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