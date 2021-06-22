***TKFEN* *TUPRS*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 18:10
***TKFEN******TUPRS*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan "Sülfür Geri Kazanım Ünitesi"ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam süresi 36 aydır. Proje bedeli 53.9 milyon USD ve 10.1 milyon Euro olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943615
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,01
|Açılış
|: 495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6398
|8,6468
|% -0,04
|
|Euro
|10,3156
|10,3243
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0352
|12,0956
|% 0,05
|
|Frank
|9,3757
|9,4321
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
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