***TKFEN* *TUPRS*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKFEN******TUPRS*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TUPRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan "Sülfür Geri Kazanım Ünitesi"ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam süresi 36 aydır. Proje bedeli 53.9 milyon USD ve 10.1 milyon Euro olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943615BIST