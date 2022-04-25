***TKFEN* *VAKKO* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TKFEN******VAKKO******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TKFEN, ULUFA, VAKKO26.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTEKFEN HOLDING TKFEN 0,69375 0,624375ULUSAL FAKTORİNG ULUFA 0,0274669 0,0247202VAKKO TEKSTIL VAKKO 1,08 0,972Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023518BIST