***TKNSA* *ALGYO* *ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.02.2020 08:54
***TKNSA******ALGYO******ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALARK, ALGYO, TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821603
BIST
11:47114.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -337,87
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:476,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:476,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7076
En Düşük
6,6789
11:47326,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,50
|Açılış
|: 326,52
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
326,68
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,72
|25.603.062
|% 15,81
|
|OYAYO
|2,94
|13.074.520
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|TLMAN
|12,67
|16.856.300
|% 10,08
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|BJKAS
|2,74
|8.790.538
|% -6,16
|
|TSPOR
|6,03
|22.746.852
|% -5,93
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|ASELS
|29,62
|961.440.845
|% 1,65
|
|THYAO
|13,11
|814.605.230
|% -2,74
|
|ODAS
|2,19
|209.271.212
|% 0,46
|
|IPEKE
|10,67
|173.333.941
|% 4,00
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|ODAS
|2,19
|209.271.212
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|111.102.885
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|144.682.255
|% 1,03
|
|THYAO
|13,11
|814.605.230
|% -2,74
|
|IHLAS
|0,85
|33.910.809
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9643
|8,0042
|% 0,04
|
|Frank
|6,2861
|6,3239
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6341
|1,6423
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|23,33
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,46
|
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