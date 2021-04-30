***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.04.2021 09:08
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 07/05/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933007
BIST
10:411.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:418,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:419,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0350
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:41469,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,92
|Açılış
|: 469,18
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TIRE
|6,18
|1.712.744
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|53.956.114
|% 9,79
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,31
|71.801.054
|% 9,10
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.401.086
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|837.870
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,40
|18.361.395
|% -5,96
|
|EREGL
|19,38
|226.457.531
|% 0,62
|
|THYAO
|12,17
|199.207.518
|% 1,59
|
|GARAN
|7,24
|177.590.767
|% 0,14
|
|KOZAL
|110,40
|164.949.805
|% 1,85
|
|GWIND
|4,94
|144.700.570
|% 5,11
|
|EKGYO
|1,83
|67.079.833
|% 0,00
|
|GWIND
|4,94
|144.700.570
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,11
|55.259.795
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|177.590.767
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,19
|136.629.461
|% 0,98
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2321
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9662
|9,9753
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4350
|11,4924
|% 0,32
|
|Frank
|9,0306
|9,0850
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1910
|2,2020
|% 0,51
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,39
|