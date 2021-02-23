***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:13
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911595
BIST
10:421.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:427,0132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:428,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:42408,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 408,91
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KRGYO
|7,71
|25.245.814
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.664.367
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|TKNSA
|18,09
|72.348.972
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|464.894.312
|% -9,97
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|OZRDN
|13,50
|856.305
|% -8,47
|
|SASA
|36,32
|464.894.312
|% -9,97
|
|KOZAL
|139,00
|309.940.544
|% 0,36
|
|KARSN
|5,50
|288.222.731
|% -1,43
|
|THYAO
|12,66
|251.642.554
|% 0,16
|
|GARAN
|9,35
|239.145.599
|% 1,52
|
|KARSN
|5,50
|288.222.731
|% -1,43
|
|IHLAS
|1,06
|54.383.277
|% -2,75
|
|ODAS
|4,10
|154.319.650
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,45
|86.444.080
|% 0,82
|
|VAKBN
|4,56
|148.564.909
|% -0,22
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0092
|7,0133
|% -0,11
|
|Euro
|8,5377
|8,5432
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,8657
|9,9152
|% 0,29
|
|Frank
|7,8143
|7,8614
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8680
|1,8774
|% 0,13
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,26
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|0,95
|