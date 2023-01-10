***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:00
***TKNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKNSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099201
BIST
12:525.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,24
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:5218,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:5220,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:521.132,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.132,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:50
|EUHOL
|2,31
|61.061.070
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.269.066
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.767.524
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.735.467
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|MARTI
|4,13
|187.982.677
|% -9,83
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,35
|269.883.830
|% -8,56
|
|POLTK
|1.968,00
|37.096.515
|% -8,26
|
|THYAO
|137,10
|3.372.005.074
|% -0,94
|
|ASELS
|60,30
|3.339.223.116
|% 2,03
|
|EREGL
|39,96
|3.078.641.882
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,90
|2.567.118.177
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,90
|2.221.638.339
|% 1,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.221.638.339
|% 1,95
|
|KRDMD
|18,90
|2.567.118.177
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,03
|1.281.824.238
|% -0,89
|
|KATMR
|2,35
|269.883.830
|% -8,56
|
|SKBNK
|2,85
|263.738.309
|% 0,35
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7787
|% 0,04
|
|Euro
|20,1700
|20,1780
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7646
|22,8787
|% -0,10
|
|Frank
|20,3145
|20,4369
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,83
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.667
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|-0,07
|