***TKNSA* *CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA******CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel gelişmeler ışığında Şirketimiz operasyonlarının yoğun şekilde artması nedeniyle, halihazırda aynı holding bünyesi altında olduğumuz TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş'de istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin Şirketimiz tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832525BIST