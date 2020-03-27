***TKNSA* *CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 09:10
***TKNSA******CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel gelişmeler ışığında Şirketimiz operasyonlarının yoğun şekilde artması nedeniyle, halihazırda aynı holding bünyesi altında olduğumuz TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş'de istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin Şirketimiz tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832525
BIST
10:3291.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 75,15
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:326,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4418
En Düşük
6,3903
10:327,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:32335,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 335,72
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|16.043.312
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.627.341
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|393.484
|% 9,98
|
|SEKUR
|4,30
|1.257.046
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|5.240.380
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|ASELS
|24,14
|115.389.155
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,30
|65.823.586
|% 4,80
|
|ECILC
|5,21
|58.820.111
|% 7,42
|
|IHLGM
|0,88
|41.817.801
|% 4,76
|
|ODAS
|1,33
|29.543.852
|% 0,00
|
|THYAO
|9,40
|199.156.894
|% 1,62
|
|GARAN
|8,09
|154.391.173
|% 1,89
|
|IEYHO
|0,40
|6.791.124
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8314
|7,8707
|% 0,64
|
|Frank
|6,6553
|6,6954
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7085
|1,7171
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,56
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|26,17
|26,17
|-0,17
|