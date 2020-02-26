***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2020 08:52
***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821601
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
0
En Düşük
0
18:056,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1588
En Düşük
6,1376
18:056,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6993
En Düşük
6,6789
18:05325,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,09
|Açılış
|: 325,11
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|TBORG
|15,50
|104.290
|% 0,00
|
|VESTL
|15,88
|119.571.023
|% 0,00
|
|ADBGR
|6,82
|1.877.120
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,73
|993.112
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,04
|5.870.419
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,11
|3.760.369
|% -0,96
|
|TBORG
|15,50
|104.290
|% 0,00
|
|VESTL
|15,88
|119.571.023
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,78
|252.432.706
|% 0,00
|
|KONYA
|265,10
|7.805.678
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% 0,00
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9607
|8,0006
|% -0,01
|
|Frank
|6,2691
|6,3068
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6336
|1,6417
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|14,31
|
|Altın Gr.
|325
|325
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,07
|