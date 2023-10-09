***TKNSA* *MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.10.2023 09:03
***TKNSA******MAC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TKNSA]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201896
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
0
En Yüksek
0
18:0027,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1255
|Açılış
|: 27,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6500
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0029,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:001.647,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,45
|Açılış
|: 1.647,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|6,68
|527.704.801
|% 73,96
|
|BIZIM
|53,95
|65.795.338
|% 1,57
|
|ISBTR
|319.500,00
|4.500.401
|% 0,00
|
|KENT
|451,80
|6.094.305
|% 0,00
|
|KLNMA
|27,12
|3.104.966
|% 0,00
|
|ISBTR
|319.500,00
|4.500.401
|% 0,00
|
|KENT
|451,80
|6.094.305
|% 0,00
|
|KLNMA
|27,12
|3.104.966
|% 0,00
|
|ORMA
|123,40
|1.693.750
|% 0,00
|
|KSTUR
|760,00
|1.046.620
|% 0,00
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% 0,00
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6942
|27,7001
|% 0,45
|
|Euro
|29,2216
|29,2356
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,6994
|33,8684
|% 0,15
|
|Frank
|30,2965
|30,4790
|% 0,36
|
|Riyal
|7,3617
|7,3986
|% 0,41
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|17,62
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,97
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|89,00
|
|Tam
|11.032
|11.233
|226,00
|
|Yarım
|5.533
|5.634
|114,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.817
|57,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,47
|0,31
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|2,92
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
-
17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında