***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.11.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formunun 25.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu. Şirketimize ait Teknosa'nın 11.310.508,61 TL nominal değerli paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 03.12.2020 tarihli toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Teknosa'nın halka açıklık oranının artmasıyla sonuçlanacak bu işlem neticesinde elde edilecek gelir, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde ve bu suretle özkaynaklarının güçlendirilmesinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891530BIST