***TKNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TKNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar04.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 25.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 11,47 TL – 11,52 TL fiyat aralığından toplam 192.116 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı %59,14 olmuştur. 25.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.052.952,61 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)25/12/2020 192.116 192.116 65.245.069,61 65.052.953,61 % 59,31 % 59,31 % 59,14 % 59,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895018BIST