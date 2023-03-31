***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2023Tescil Tarihi31.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.03.2023-10802AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 24 Mart 2023 tarihli Genel Kurul Kararı 31 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130508BIST