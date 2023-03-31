***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 18:19
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023-10802
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 24 Mart 2023 tarihli Genel Kurul Kararı 31 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130508
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0639
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.220,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.220,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1806
|19,1853
|% 0,09
|
|Euro
|20,8429
|20,8745
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,6145
|23,7329
|% -0,27
|
|Frank
|20,8948
|21,0207
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.229
|8.328
|10,00
|
|Yarım
|4.034
|4.075
|5,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,89
|0,15
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|1,17
|