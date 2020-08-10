***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 -863 -863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -863 8.704 0 3 0 -252.421 -94.193 -346.614 -198.134 0 -198.134Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -148.634 -401.055 -251.853 0 -251.853Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -62 -62 -62 -46.730 -46.730 -46.792 -46.792Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.149 0 -4.282 0 23.867 0 0 0 0 0 23.867 0 0 0 -62 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 8.704 0 3 0 -401.055 -46.730 -447.785 -298.645 0 -298.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.728 34.606Dönem Karı (Zararı)-46.730 -94.193Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-46.730 -94.193Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler158.498 139.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 60.812 67.881Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.359 -4.549Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 208 90Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 7.766 349Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 -615 -4.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.481 4.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.552 6.655Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler929 -2.444Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.335 95.166Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.050 -105Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 97.385 95.271Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79 1.107Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 79 1.107Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.136 -23.911Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 1.568 -276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.786 -3.036Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.481 -22.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -16.723 -1.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.758 -20.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 108.064 -164.110Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.395 209.193İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.854 -3.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-105.541 212.555İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.598 -26.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.881 -16.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.283 -9.668Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları123.554 42.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.338 -4.875Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-488 -2.919YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.490 -13.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.040Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.547 -18.401Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.484 -14.697Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.063 -3.704Alınan Faiz2.050 105FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.546 1.583Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri280.000 124.500Kredilerden Nakit Girişleri280.000 124.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.106 -11.649Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.106 -11.649Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -45.234 -69.892Ödenen Faiz0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -43.114 -41.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.784 22.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.784 22.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.267 26.987DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 325.051 49.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 325.051 37.267Ticari Alacaklar7 87.635 66.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 17.400 677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 70.235 65.685Stoklar8 744.298 860.128Peşin Ödenmiş Giderler9 12.225 5.817Diğer Dönen Varlıklar17 8.368 24.892ARA TOPLAM1.177.577 994.466TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.177.577 994.466DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar543 496Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 29.222 29.222Maddi Duran Varlıklar12 55.187 59.737Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 35.321 35.813Peşin Ödenmiş Giderler9 20 27Ertelenmiş Vergi Varlığı82.071 70.917Diğer Duran Varlıklar11 248.867 321.898TOPLAM DURAN VARLIKLAR451.231 518.110TOPLAM VARLIKLAR1.628.808 1.512.576KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 392.331 105.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 83.900 84.720İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.091 980Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.091 980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları82.809 83.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar82.809 83.740Ticari Borçlar7 1.123.245 1.232.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,7 1.621 5.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.121.624 1.227.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 13.198 17.931Diğer Borçlar2.681 2.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.681 2.349Türev Araçlar23 79 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 30.533 14.928Kısa Vadeli Karşılıklar21.834 20.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.894 10.169Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.940 10.499Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 39.909 2.783ARA TOPLAM1.707.710 1.481.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.707.710 1.481.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 208.283 272.918İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 2.719 3.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.719 3.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar205.564 269.621Kiralama İşlemlerinden Borçlar205.564 269.621Uzun Vadeli Karşılıklar11.460 9.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.460 9.971TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.743 282.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.927.453 1.764.429ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-298.645 -251.853Ödenmiş Sermaye110.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları6.628 6.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.867 23.867Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.867 23.867Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.149 28.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.282 -4.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-62 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-401.055 -252.421Net Dönem Karı veya Zararı-46.730 -148.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-298.645 -251.853TOPLAM KAYNAKLAR1.628.808 1.512.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.003.518 1.842.761 955.117 1.002.079Satışların Maliyeti18 -1.706.353 -1.522.935 -831.662 -823.991TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)297.165 319.826 123.455 178.088BRÜT KAR (ZARAR)297.165 319.826 123.455 178.088Genel Yönetim Giderleri19 -30.720 -30.943 -14.661 -15.775Pazarlama Giderleri19 -225.067 -235.005 -97.530 -119.942Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 39.152 19.204 32.493 10.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -41.284 -96.206 -16.247 -52.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.246 -23.124 27.510 -257Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.057 387 2.018 -221Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.575 -6 -1.181 259TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-209 -90 1 -36FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.519 -22.833 28.348 -255Finansman Giderleri22 -97.385 -95.271 -47.835 -52.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-57.866 -118.104 -19.487 -52.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.136 23.911 3.657 10.680Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.136 23.911 3.657 10.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-46.730 -94.193 -15.830 -41.963DÖNEM KARI (ZARARI)-46.730 -94.193 -15.830 -41.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-46.730 -94.193 -15.830 -41.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] -0,00420000 -0,00860000 -0,00140000 -0,00380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)] -0,00420000 -0,00860000 -0,00140000 -0,00380000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-62 -863 -537 -1.881Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79 -1.107 -554 -2.125Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-79 -1.107 -554 -2.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 244 17 244DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-62 -863 -537 -1.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.792 -95.056 -16.367 -43.844Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-46.792 -95.056 -16.367 -43.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867025BIST