***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 28.149 -4.282 23.867 23.867 0 0 0 8.704 3 -252.420 -148.634 -401.054 -251.852 -251.852Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -62 -62 -62 -46.730 -46.730 -46.792 -46.792Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 -18 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 8.704 0 3 0 -315.758 -2.819 -318.577 107.272 0 107.272Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.006 120.737Dönem Karı (Zararı)-2.819 -46.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.819 -46.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler189.391 157.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 66.482 60.812Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.571 6.942Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1 -209Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.888 7.766Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -316 -615Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.500 4.481Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.659 3.552Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.159 929Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler119.167 94.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -4.196 -2.050Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 123.363 96.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.270 -11.136Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -59 1.568İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-444.815 12.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.599 -21.063İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.493 -16.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.106 -4.340Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -357.479 108.064Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.718 -109.395İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,7 -3.760 -3.854İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.958 -105.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.019 34.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-49.777 38.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-242 -4.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-258.243 122.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.752 -1.338Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.011 -488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.895 -10.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri232 7Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.323 -12.546Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.082 -5.484Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.241 -7.062Alınan Faiz22 4.196 2.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.094 176.546Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 275.655 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri127.500 280.000Kredilerden Nakit Girişleri6 127.500 280.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-318.206 -15.106Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -318.206 -15.106Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -59.678 -45.234Ödenen Faiz-72.365 -43.114YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.995 286.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi834 990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-327.161 287.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 392.201 37.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 65.040 325.051Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 65.040 392.201Ticari Alacaklar7 129.897 103.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 17.376 14.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar112.521 88.414Stoklar8 1.408.119 1.056.528Peşin Ödenmiş Giderler9 14.500 8.468Diğer Dönen Varlıklar17 18.274 4.947ARA TOPLAM1.635.830 1.565.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.635.830 1.565.441DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar493 571Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 29.610 29.610Maddi Duran Varlıklar12 64.522 60.462Kullanım Hakkı Varlıkları11 202.346 219.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 37.388 39.642Peşin Ödenmiş Giderler9 87 49Ertelenmiş Vergi Varlığı49.441 45.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR383.887 395.209TOPLAM VARLIKLAR2.019.717 1.960.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 205.698 370.058İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar205.698 370.058Banka Kredileri205.698 370.058Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 110.603 98.406İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.535 1.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.535 1.392İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları109.068 97.014Kiralama İşlemlerinden Borçlar109.068 97.014Ticari Borçlar1.375.646 1.386.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.818 6.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.372.828 1.379.786Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 19.469 14.058Diğer Borçlar3.446 2.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.446 2.913Türev Araçlar24 24 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 19.801 23.713Kısa Vadeli Karşılıklar22.961 28.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.858 18.966Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.103 9.955Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 926 19.546ARA TOPLAM1.758.574 1.943.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.758.574 1.943.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 137.957 168.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 1.540 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.540 2.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar136.417 165.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar136.417 165.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 15.914 14.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.871 182.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.912.445 2.126.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.272 -165.546Ödenmiş Sermaye18 201.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları18 6.628 6.628Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 184.655 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.877 24.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.877 24.877Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 31.121 31.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.244 -6.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)18 -18 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-315.758 -401.054Net Dönem Karı veya Zararı-2.819 85.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.272 -165.546TOPLAM KAYNAKLAR2.019.717 1.960.650Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.983.252 2.003.518 1.521.990 955.117Satışların Maliyeti19 -2.498.696 -1.706.353 -1.288.881 -831.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)484.556 297.165 233.109 123.455BRÜT KAR (ZARAR)484.556 297.165 233.109 123.455Genel Yönetim Giderleri20 -36.863 -30.720 -20.014 -14.661Pazarlama Giderleri20 -272.491 -225.067 -134.999 -97.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 32.129 37.890 19.424 31.262Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -95.311 -41.012 -44.711 -16.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.020 38.256 52.809 26.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.257 2.057 928 2.018Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2 -1.575 0 -1.181TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-1 -209 -1 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.274 38.529 53.736 27.316Finansman Gelirleri23 2.066 1.262 1.730 1.231Finansman Giderleri23 -125.429 -97.657 -66.083 -48.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.089 -57.866 -10.617 -19.487Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.270 11.136 5.438 3.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.270 11.136 5.438 3.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.819 -46.730 -5.179 -15.830DÖNEM KARI (ZARARI)-2.819 -46.730 -5.179 -15.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.819 -46.730 -5.179 -15.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına zarar (1 lot hisse için) 25 -0,00024000 -0,00425000 -0,00042000 -0,00144000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına zarar (1 lot hisse için) 25 -0,00024000 -0,00425000 -0,00042000 -0,00144000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-18 -62 0 -537Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24 -79 0 -554Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-24 -79 0 -554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6 17 0 17DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18 -62 0 -537TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.837 -46.792 -5.179 -16.367Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.837 -46.792 -5.179 -16.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956502BIST