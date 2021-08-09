***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 20:44
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 28.149 -4.282 23.867 23.867 0 0 0 8.704 3 -252.420 -148.634 -401.054 -251.852 -251.852
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -62 -62 -62 -46.730 -46.730 -46.792 -46.792
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 -18 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 8.704 0 3 0 -315.758 -2.819 -318.577 107.272 0 107.272
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.006 120.737
Dönem Karı (Zararı)
-2.819 -46.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.819 -46.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
189.391 157.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 66.482 60.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.571 6.942
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1 -209
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.888 7.766
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -316 -615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.500 4.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.659 3.552
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.159 929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.167 94.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.196 -2.050
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 123.363 96.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.270 -11.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -59 1.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-444.815 12.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.599 -21.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.493 -16.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.106 -4.340
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -357.479 108.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.718 -109.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 -3.760 -3.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.958 -105.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.019 34.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.777 38.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-242 -4.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-258.243 122.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.752 -1.338
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.011 -488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.895 -10.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232 7
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.323 -12.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.082 -5.484
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.241 -7.062
Alınan Faiz
22 4.196 2.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.094 176.546
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 275.655 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.500 280.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 127.500 280.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-318.206 -15.106
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -318.206 -15.106
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -59.678 -45.234
Ödenen Faiz
-72.365 -43.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.995 286.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
834 990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.161 287.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 392.201 37.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 65.040 325.051
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.040 392.201
Ticari Alacaklar
7 129.897 103.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.376 14.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.521 88.414
Stoklar
8 1.408.119 1.056.528
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.500 8.468
Diğer Dönen Varlıklar
17 18.274 4.947
ARA TOPLAM
1.635.830 1.565.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.635.830 1.565.441
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
493 571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 29.610 29.610
Maddi Duran Varlıklar
12 64.522 60.462
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 202.346 219.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.388 39.642
Peşin Ödenmiş Giderler
9 87 49
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.441 45.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.887 395.209
TOPLAM VARLIKLAR
2.019.717 1.960.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 205.698 370.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.698 370.058
Banka Kredileri
205.698 370.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 110.603 98.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.535 1.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.535 1.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.068 97.014
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
109.068 97.014
Ticari Borçlar
1.375.646 1.386.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.818 6.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.372.828 1.379.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 19.469 14.058
Diğer Borçlar
3.446 2.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.446 2.913
Türev Araçlar
24 24 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.801 23.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.961 28.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.858 18.966
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.103 9.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 926 19.546
ARA TOPLAM
1.758.574 1.943.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.758.574 1.943.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 137.957 168.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.540 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.540 2.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.417 165.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
136.417 165.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 15.914 14.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.871 182.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.912.445 2.126.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.272 -165.546
Ödenmiş Sermaye
18 201.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 6.628 6.628
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 184.655 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.877 24.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.877 24.877
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 31.121 31.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.244 -6.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -18 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.758 -401.054
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.819 85.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.272 -165.546
TOPLAM KAYNAKLAR
2.019.717 1.960.650
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.983.252 2.003.518 1.521.990 955.117
Satışların Maliyeti
19 -2.498.696 -1.706.353 -1.288.881 -831.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
484.556 297.165 233.109 123.455
BRÜT KAR (ZARAR)
484.556 297.165 233.109 123.455
Genel Yönetim Giderleri
20 -36.863 -30.720 -20.014 -14.661
Pazarlama Giderleri
20 -272.491 -225.067 -134.999 -97.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 32.129 37.890 19.424 31.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -95.311 -41.012 -44.711 -16.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.020 38.256 52.809 26.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.257 2.057 928 2.018
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2 -1.575 0 -1.181
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1 -209 -1 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.274 38.529 53.736 27.316
Finansman Gelirleri
23 2.066 1.262 1.730 1.231
Finansman Giderleri
23 -125.429 -97.657 -66.083 -48.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.089 -57.866 -10.617 -19.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.270 11.136 5.438 3.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.270 11.136 5.438 3.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.819 -46.730 -5.179 -15.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.819 -46.730 -5.179 -15.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.819 -46.730 -5.179 -15.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına zarar (1 lot hisse için) 25 -0,00024000 -0,00425000 -0,00042000 -0,00144000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına zarar (1 lot hisse için) 25 -0,00024000 -0,00425000 -0,00042000 -0,00144000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18 -62 0 -537
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24 -79 0 -554
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-24 -79 0 -554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 17 0 17
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18 -62 0 -537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.837 -46.792 -5.179 -16.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.837 -46.792 -5.179 -16.367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956502
BIST