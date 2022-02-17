***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 01:43
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 28.149 -4.282 23.867 23.867 0 0 0 8.704 3 -252.420 -148.634 -401.054 -251.852 -251.852
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.972 -1.962 1.010 1.010 0 0 85.296 85.296 86.306 86.306
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 85.296 -85.296 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.244 -2.266 978 978 431 431 431 131.464 131.464 132.873 132.873
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
91.000 184.655 0 0 0 0 0 275.655 275.655
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 34.365 0 -8.510 0 25.855 0 0 0 0 0 25.855 0 0 0 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 8.704 0 3 0 -315.758 131.464 -184.294 242.982 0 242.982
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
806.843 364.232
Dönem Karı (Zararı)
131.464 85.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
131.464 85.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
394.363 357.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 141.865 118.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.602 -1.342
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10 273
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.701 680
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,13 -5.891 -2.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.316 15.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.297 15.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.019 360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
233.709 195.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -14.021 -12.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 247.730 207.856
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.942 25.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 133 2.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
293.860 -75.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.618 -37.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -3.726 -14.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.892 -23.002
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -660.931 -197.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.041.901 153.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 6.267 1.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.035.634 152.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.492 4.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.306 32.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.814 -27.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
819.687 367.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.125 -2.334
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.719 -904
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.026 -25.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
565 703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.612 -38.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -55.276 -22.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.336 -15.837
Alınan Faiz
23 14.021 12.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-447.418 11.226
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 184.655 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 91.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.500 255.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 127.500 255.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-534.136 -32.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -534.136 -32.115
Ödenen Faiz
-177.524 -109.637
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -138.913 -102.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
303.399 350.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.808 4.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
317.207 354.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 392.201 37.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 709.408 392.201
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 709.408 392.201
Ticari Alacaklar
7 155.925 103.297
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 18.609 14.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 137.316 88.414
Türev Araçlar
25 575
Stoklar
9 1.719.160 1.056.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.150 8.468
Diğer Dönen Varlıklar
18 29.316 4.947
ARA TOPLAM
2.623.534 1.565.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.623.534 1.565.441
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 612 571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 35.160 29.610
Maddi Duran Varlıklar
13 84.171 60.462
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 166.367 219.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 50.213 39.642
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.753 49
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 37.286 45.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.562 395.209
TOPLAM VARLIKLAR
3.001.096 1.960.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 370.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 370.058
Banka Kredileri
0 370.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 96.062 98.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.952 1.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.952 1.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.110 97.014
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
94.110 97.014
Ticari Borçlar
7 2.428.265 1.386.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 12.845 6.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.415.420 1.379.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 29.928 14.058
Diğer Borçlar
8 5.153 2.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.153 2.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 32.074 23.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.357 28.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.102 18.966
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.255 9.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.117 19.546
ARA TOPLAM
2.626.956 1.943.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.626.956 1.943.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 113.071 168.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
746 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 746 2.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.325 165.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
112.325 165.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.087 14.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.158 182.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.758.114 2.126.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.982 -165.546
Ödenmiş Sermaye
19 201.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 6.628 6.628
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 184.655 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.855 24.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.855 24.877
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 34.365 31.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -8.510 -6.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
431 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 431 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-315.758 -401.054
Net Dönem Karı veya Zararı
131.464 85.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.982 -165.546
TOPLAM KAYNAKLAR
3.001.096 1.960.650
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 7.520.079 5.606.519
Satışların Maliyeti
20 -6.253.253 -4.675.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.826 930.683
BRÜT KAR (ZARAR)
1.266.826 930.683
Genel Yönetim Giderleri
21 -85.113 -66.910
Pazarlama Giderleri
21 -642.973 -512.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 85.494 72.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -256.546 -114.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
367.688 309.778
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 20.070 12.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -632 -2.898
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -273
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
387.136 319.064
Finansman Gelirleri
24 18.126 6.881
Finansman Giderleri
24 -265.856 -214.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.406 111.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.942 -25.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.942 -25.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
131.464 85.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
131.464 85.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.464 85.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (1 lot hisse için) 0,00830000 0,00780000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kazanç [(1 lot hisse için)] 0,00830000 0,00780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
978 1.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.834 -2.452
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.605 3.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207 160
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
26 207 160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
431 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
575 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -144 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.409 1.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.873 86.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.873 86.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002269
BIST