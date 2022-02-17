***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 28.149 -4.282 23.867 23.867 0 0 0 8.704 3 -252.420 -148.634 -401.054 -251.852 -251.852Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -148.634 148.634 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.972 -1.962 1.010 1.010 0 0 85.296 85.296 86.306 86.306Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 0 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.121 0 -6.244 24.877 0 0 0 0 0 24.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -401.054 85.296 -315.758 -165.546 0 -165.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 85.296 -85.296 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.244 -2.266 978 978 431 431 431 131.464 131.464 132.873 132.873Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı91.000 184.655 0 0 0 0 0 275.655 275.655Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler201.000 6.628 0 0 0 0 0 184.655 0 0 0 0 34.365 0 -8.510 0 25.855 0 0 0 0 0 25.855 0 0 0 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 8.704 0 3 0 -315.758 131.464 -184.294 242.982 0 242.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI806.843 364.232Dönem Karı (Zararı)131.464 85.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)131.464 85.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler394.363 357.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 141.865 118.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.602 -1.342Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -10 273Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.701 680Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 -5.891 -2.295Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.316 15.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.297 15.377Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.019 360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler233.709 195.832Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -14.021 -12.024Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 247.730 207.856Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.942 25.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 133 2.853İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler293.860 -75.632Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.618 -37.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -3.726 -14.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.892 -23.002Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -660.931 -197.080Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.041.901 153.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4,7 6.267 1.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.035.634 152.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.492 4.932Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-78.306 32.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)43.814 -27.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları819.687 367.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -9.125 -2.334Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.719 -904YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.026 -25.378Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri565 703Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.612 -38.105Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -55.276 -22.268Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.336 -15.837Alınan Faiz23 14.021 12.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-447.418 11.226Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 184.655 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 91.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri127.500 255.000Kredilerden Nakit Girişleri6 127.500 255.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-534.136 -32.115Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -534.136 -32.115Ödenen Faiz-177.524 -109.637Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -138.913 -102.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)303.399 350.080Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.808 4.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)317.207 354.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 392.201 37.267DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 709.408 392.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 709.408 392.201Ticari Alacaklar7 155.925 103.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 18.609 14.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 137.316 88.414Türev Araçlar25 575Stoklar9 1.719.160 1.056.528Peşin Ödenmiş Giderler10 9.150 8.468Diğer Dönen Varlıklar18 29.316 4.947ARA TOPLAM2.623.534 1.565.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.623.534 1.565.441DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 612 571Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 35.160 29.610Maddi Duran Varlıklar13 84.171 60.462Kullanım Hakkı Varlıkları11 166.367 219.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 50.213 39.642Peşin Ödenmiş Giderler10 3.753 49Ertelenmiş Vergi Varlığı26 37.286 45.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR377.562 395.209TOPLAM VARLIKLAR3.001.096 1.960.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 370.058İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 370.058Banka Kredileri0 370.058Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 96.062 98.406İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.952 1.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.952 1.392İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.110 97.014Kiralama İşlemlerinden Borçlar94.110 97.014Ticari Borçlar7 2.428.265 1.386.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 12.845 6.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.415.420 1.379.786Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 29.928 14.058Diğer Borçlar8 5.153 2.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.153 2.913Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 32.074 23.713Kısa Vadeli Karşılıklar33.357 28.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.102 18.966Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 14.255 9.955Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.117 19.546ARA TOPLAM2.626.956 1.943.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.626.956 1.943.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 113.071 168.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar746 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 746 2.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar112.325 165.653Kiralama İşlemlerinden Borçlar112.325 165.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.087 14.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.158 182.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.758.114 2.126.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.982 -165.546Ödenmiş Sermaye19 201.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları19 6.628 6.628Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 184.655 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.855 24.877Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.855 24.877Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 34.365 31.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -8.510 -6.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)431 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)19 431 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-315.758 -401.054Net Dönem Karı veya Zararı131.464 85.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR242.982 -165.546TOPLAM KAYNAKLAR3.001.096 1.960.650Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.520.079 5.606.519Satışların Maliyeti20 -6.253.253 -4.675.836TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.266.826 930.683BRÜT KAR (ZARAR)1.266.826 930.683Genel Yönetim Giderleri21 -85.113 -66.910Pazarlama Giderleri21 -642.973 -512.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 85.494 72.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -256.546 -114.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)367.688 309.778Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 20.070 12.457Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -632 -2.898TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -273FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)387.136 319.064Finansman Gelirleri24 18.126 6.881Finansman Giderleri24 -265.856 -214.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)139.406 111.208Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.942 -25.912Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -7.942 -25.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)131.464 85.296DÖNEM KARI (ZARARI)131.464 85.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları131.464 85.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (1 lot hisse için) 0,00830000 0,00780000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç [(1 lot hisse için)] 0,00830000 0,00780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar978 1.010Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.834 -2.452Yabancı Para Çevrim Farkları3.605 3.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler207 160Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi26 207 160Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar431 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)575 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -144 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.409 1.010TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.873 86.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları132.873 86.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002269BIST