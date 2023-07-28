***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait finansal raporlarının 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 07/08/20233. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176192BIST