***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarihli, 2008 numaralı kararı ile, geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması kapsamında 2020 hedeflerinin, aşağıda belirtildiği şekli ile kamuoyu ile paylaşılmasına karara verilmiştir.2019 4. Çeyrekteki finansal performans artışımıza paralel olarak, 2020 yılsonunda ciroda %15-30 büyüme, net kar seviyesinde ise pozitif sonuç hedeflenmektedir. Hedeflerimiz tüketici güvenindeki değişimler ve global tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntılar doğrultusunda değişiklik arzedebilir. Üç aylık dönemler bazında gerçekleşmeler ışığında gerekirse hedef güncellemeleri paylaşılacaktır.Kamuoyunda açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Barış ORAN, Genel Müdürümüz Sn. Bülent GÜRCAN, Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ümit KOCAGİL'in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820650BIST