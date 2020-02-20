***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
20.02.2020 22:08
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarihli, 2008 numaralı kararı ile, geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması kapsamında 2020 hedeflerinin, aşağıda belirtildiği şekli ile kamuoyu ile paylaşılmasına karara verilmiştir.
2019 4. Çeyrekteki finansal performans artışımıza paralel olarak, 2020 yılsonunda ciroda %15-30 büyüme, net kar seviyesinde ise pozitif sonuç hedeflenmektedir. Hedeflerimiz tüketici güvenindeki değişimler ve global tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntılar doğrultusunda değişiklik arzedebilir. Üç aylık dönemler bazında gerçekleşmeler ışığında gerekirse hedef güncellemeleri paylaşılacaktır.
Kamuoyunda açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Barış ORAN, Genel Müdürümüz Sn. Bülent GÜRCAN, Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ümit KOCAGİL'in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820650
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1058
En Düşük
6,0869
18:056,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5916
En Düşük
6,5655
18:05317,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,43
|Açılış
|: 317,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,85
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8360
|7,8753
|% -0,04
|
|Frank
|6,1774
|6,2146
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6221
|1,6303
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|0,11
|
|Altın Gr.
|318
|318
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,04
|59,04
|-0,01
|