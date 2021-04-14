***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Denetçinin seçimi.10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927985BIST