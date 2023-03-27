***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
27.03.2023 19:24
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevgül BİLSEL SAFKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Temel Cüneyt EVİRGEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Temel Cüneyt EVİRGEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevgül BİLSEL SAFKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Selim CAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Temel Cüneyt EVİRGEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevgül BİLSEL SAFKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128279
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -34,18
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5.032
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5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 19,3850
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|Önceki Kapanış
|: 19,3550
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19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1215
|Açılış
|: 20,9000
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|Önceki Kapanış
|: 20,8100
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20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.200,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.200,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0837
|19,0913
|% 0,21
|
|Euro
|20,6075
|20,6238
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,3813
|23,4986
|% 0,66
|
|Frank
|20,7507
|20,8757
|% 0,58
|
|Riyal
|5,0671
|5,0925
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-22,91
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.126
|8.227
|-112,00
|
|Yarım
|3.984
|4.026
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|3,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
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17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem