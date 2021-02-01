***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 12:25
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Nail Enver Yelkenci'nin Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906653
BIST
13:061.490
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:06
|DNISI
|16,06
|32.012.169
|% 10,00
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|SEKUR
|35,42
|14.674.583
|% 10,00
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|IDEAS
|16,28
|4.284.383
|% 10,00
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|BTCIM
|11,78
|50.681.627
|% 9,99
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|GEDIK
|21,38
|85.289.712
|% 9,98
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|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
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|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|NIBAS
|39,90
|14.119.317
|% -7,68
|
|KAPLM
|33,60
|4.957.225
|% -7,39
|
|KOZAL
|123,60
|1.188.704.018
|% 7,11
|
|ODAS
|4,08
|895.966.355
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,44
|544.153.130
|% 1,24
|
|GARAN
|9,41
|517.986.839
|% 1,07
|
|KARSN
|5,53
|486.363.817
|% 6,14
|
|ODAS
|4,08
|895.966.355
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,44
|544.153.130
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,50
|278.418.962
|% 7,76
|
|SKBNK
|1,45
|142.343.287
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,92
|350.568.461
|% 0,77
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|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2061
|7,2097
|% -1,50
|
|Euro
|8,7132
|8,7176
|% -1,89
|
|Sterlin
|9,8669
|9,9164
|% -1,30
|
|Frank
|8,0228
|8,0711
|% -1,97
|
|Riyal
|1,9159
|1,9255
|% -1,52
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,33
|
|Altın Gr.
|431
|432
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.910
|-42,00
|
|Tam
|2.848
|2.920
|-47,22
|
|Yarım
|1.377
|1.413
|-22,84
|
|Çeyrek
|691
|706
|-11,42
|
|Gümüş.Ons
|29,30
|29,36
|2,44
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|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|0,51
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|B. Petrol
|55,49
|55,49
|0,47
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