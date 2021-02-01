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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2021 12:25



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Nail Enver Yelkenci'nin Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak  atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906653


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