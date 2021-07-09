***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 18:16
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevinden 16.07.2021 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Sayın Bülent Gürcan'ın istifasının kabulüne ve yerine 16.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Sayın Ümit Kocagil'in Vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950067
BIST
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|% -0,40
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|% -0,33
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|Alış
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|1.809
|1.809
|6,48
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|Altın Gr.
|503
|503
|-0,63
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|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
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|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
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|1.647
|-2,85
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|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,21
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|7,27
|0,02
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