***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevinden 16.07.2021 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Sayın Bülent Gürcan'ın istifasının kabulüne ve yerine 16.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Sayın Ümit Kocagil'in Vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950067BIST