***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:33
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun 16.06.2022 tarihli duyurusunda Rekabet Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 22-23/370-M ile 22-23/371-M sayılı kararları ile aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği faaliyeti ile iştigal eden teşebbüslerin, rekabete hassas verilere ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve/veya bir tedarikçi aracılığıyla aralarında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca Şirketimiz ve anılan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açıldığı ilan edilmiştir.
Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037841
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
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0
En Düşük
0
18:0517,3257
En Yüksek
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|: 0,16%
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|Açılış
|: 17,3100
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|Önceki Kapanış
|: 17,2950
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17,3273
En Düşük
17,2717
18:0518,1960
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,0800
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|Önceki Kapanış
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18,2939
En Düşük
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18:051.026,90
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.026,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 0,00
|
|YGYO
|0,76
|4.024.141
|% 0,00
|
|KNFRT
|7,41
|13.513.036
|% 0,00
|
|KONYA
|898,00
|31.156.801
|% 0,00
|
|ADEL
|22,98
|2.105.683
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|19.961.533
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,31
|46.464.035
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,12
|3.542.947
|% 0,00
|
|AKSUE
|29,76
|11.089.167
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 0,00
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2965
|17,3236
|% 0,15
|
|Euro
|18,1684
|18,1892
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,1774
|21,2836
|% -0,60
|
|Frank
|17,7983
|17,9055
|% -0,16
|
|Riyal
|4,5976
|4,6206
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-11,64
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,10
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.802
|6.918
|-48,00
|
|Yarım
|3.340
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,31
|