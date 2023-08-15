***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2. çeyrek sonuçlarını takiben güncel yatırımcı sunumu ve bilgilendirme notu ile webcast kaydı Şirketimizin kurumsal yatırımcı ilişkileri web sitesinde ( https://yatirimci.teknosa.com/ ) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185719BIST