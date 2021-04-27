***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









1.000.000,000 82,72727 3,00 TKNSA, TRETKNO00010 Hamiline TKNSA(RÜÇHAN), TRRTKNO00012Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 110.000.000 91.000.000,000 82,72727Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasıRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.05.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 22.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 28.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931311BIST