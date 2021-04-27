***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 15:39
1.000.000,000 82,72727 3,00 TKNSA, TRETKNO00010 Hamiline TKNSA(RÜÇHAN), TRRTKNO00012
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 110.000.000 91.000.000,000 82,72727
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.05.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 28.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931311
BIST