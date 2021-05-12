***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 0 TRY 100 Yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö.Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilUĞUR GÜLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli Değil H.Ö.Sabancı Holding Planlama, Analiz ve Finansman Direktörü Evet Bağımsız Üye DeğilMEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTEMEL CÜNEYT EVİRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi,TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936325BIST