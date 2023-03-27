***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÜmit Kocagil Finans Genel Müdür Yardımcısı 25.10.2016 +90 216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.comSelim Can Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 27.03.2023 +90 0216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 910051/910053Halime Şenay Akıncı Özertan Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 07.06.2017 +90 0216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI 206261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128283BIST