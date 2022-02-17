TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

BIST En Aktif Hisseler12:03
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|13,6102
|13,6187
|% 0,16
|Euro
|15,4696
|15,4823
|% 0,01
|Sterlin
|18,4482
|18,5407
|% 0,12
|Frank
|14,7079
|14,7965
|% 0,09
|Riyal
|3,6178
|3,6360
|% 0,16
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|13,98
|Altın Gr.
|826
|826
|7,69
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|Tam
|5.463
|5.599
|75,96
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,74
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,37
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,09
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,38
|0,04
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|-0,65
Seans Raporu 12:03
- 12:18AVHOL Yüzde -5.01 oranında düşüşle 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 376 adet işlem
- 12:17AYGAZ Yüzde -5.46 oranında düşüşle 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 911, 664 adet işlem
- 12:16 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GUBRF, TCELL
- 12:16XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 16 kaybederek (% -0.28 ) 1, 832
- 12:16 Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DESPC, ARMDA