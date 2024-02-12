***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.02.2024 18:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevli Selim CAN 'ın görevinin sona ermesine ve yerine karar tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Sibel TURHAN' ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sibel TURHAN - Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248940
BIST
'
18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 128,61
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0423
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7220
En Düşük
30,5977
18:0533,1603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0473
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0448
18:051.995,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.995,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.985,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7101
|30,7168
|% 0,14
|
|Euro
|33,1465
|33,1603
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,6949
|38,8890
|% 0,18
|
|Frank
|34,9505
|35,1611
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1667
|8,2077
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|892,64
|894,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,58
|893,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,47
|2.020,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
-
17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY