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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.02.2024 18:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevli Selim CAN 'ın görevinin sona ermesine ve yerine karar tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Sibel TURHAN' ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına   Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sibel TURHAN - Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248940


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