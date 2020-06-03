***TKURU* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TKURU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTaze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde KAP'ta yapılan bildirimde ifade edildiği üzere Hüseyin Avni METİNKALE Şirketin A Grubu paylarının tamamına ve B grubu paylarının % 68,74'üne ve dolayısı ile şirket sermayesinin toplam % 70,59'una sahip olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13. Maddesinin 1. Fıkrası hükmünce Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarına ilişkin olarak zorunlu pay alım sürecinin başlatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 1 Haziran 2020 itibariyle başvurulmuştur.Pay Alım Teklif Fiyatı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 15. Maddesinin 1. Fıkrası'nda yer alan "Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisaplarında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar pay alım teklifi fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır." hükmü gereğince 1 TL nominal pay senedi için pay alım teklif fiyatı İşlemin kamuya duyurulduğu tarih olan 21 Mayıs 2020'den önceki 6 aylık dönem olan 20 Kasım 2019 – 20 Mayıs 2020 arasında Borsa İstanbul'da oluşan TKURU pay senedinin günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasından düşük olmayacak şekilde belirlenecek olup nihai pay alım teklif fiyatı SPK'nın onayı sonrası açıklanacaktır.Süreçle alakalı gelişmeler KAP'ta kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848893BIST