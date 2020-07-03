***TKURU* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***TKURU******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [TKURU]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTaze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiHüseyin Avni MetinkalePay Alım Teklifi Fiyatı (TL)8,05 TLPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuBizim Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi06/07/2020Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi20/07/2020Bitiş Saati17:00Açıklamalar21 Mayıs 2020 ve 3 Haziran 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere Taze Kuru paylarının Hüseyin Avni Metinkale tarafından zorunlu pay alım teklifi yoluyla 1 TL nominal payın 8,05 TL bedelle satın alınmasına yönelik bilgi formu SPK tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmış ve bu bildirimin ekinde yatırımcılarla paylaşılmıştır.Pay alım teklifinin 6 Temmuz'da başlayıp 20 Temmuz 2020'de bitmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854503BIST