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***TKURU* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

03.07.2020 18:43
GÜNCEL HABERLER



***TKURU******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [TKURU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Hüseyin Avni Metinkale
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
8,05 TL
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
06/07/2020
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
20/07/2020
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

21 Mayıs 2020 ve 3 Haziran 2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere Taze Kuru paylarının Hüseyin Avni Metinkale tarafından zorunlu pay alım teklifi yoluyla 1 TL nominal payın 8,05 TL bedelle satın alınmasına yönelik bilgi formu SPK tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde onaylanmış ve bu bildirimin ekinde yatırımcılarla paylaşılmıştır. 
Pay alım teklifinin 6 Temmuz'da başlayıp 20 Temmuz 2020'de bitmesi planlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854503


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5318 8,5746 % 0,14  
Frank 7,2367 7,2803 % 0,22  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,18  
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Tam 2.611 2.625 4,20  
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