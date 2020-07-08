***TKURU* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***TKURU******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21 Mayıs 2020 de KAP ta açıklandığı üzere Hüseyin Avni METİNKALE nin Taze Kuru San. ve Tic. A.Ş. nin % 70,59 una sahip olması sonrası Pay Alım Tebliği kapsamında Pay Alım Teklifi yapılmaktadırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TKURUİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Hüseyin Avni MetinkalePay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 320378Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 06.07.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 20.07.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, TKURU, TRETKGD00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 8,05Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, TKURU, TRETKGD00017 06.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 07.07.2020 0 0 0 0 0A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 08.07.2020 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857261BIST