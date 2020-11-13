***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.11.2020 18:13
***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TKURU.E) payında 16/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
TKURU.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/02/2021'dir.
Diğer taraftan, TKURU.E payında halen uygulanmakta olan "Piyasa Emri ve Piyasada Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirinin uygulanacağı son tarih ise 26/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888489
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|DENGE
|5,94
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|SEYKM
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|15.229.648
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|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
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|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
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|OZRDN
|9,89
|1.871.752
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|BALAT
|7,29
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|SEKUR
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|ATSYH
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|TSKB
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|EKGYO
|1,90
|578.366.477
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Alış
|Satış
|%
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|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,40
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|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
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|B. Petrol
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|42,88
|-0,65
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