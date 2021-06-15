***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
15.06.2021 12:50
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
TAZE KURU GIDA 38 16/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942351
BIST
15:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,12
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:358,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:3510,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1114
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:35512,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 4,00
|Açılış
|: 512,20
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MRSHL
|277,20
|4.863.055
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.039.265
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.323.785
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.540.282
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.505.328
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|1.020.550.102
|% 2,75
|
|THYAO
|14,53
|884.876.900
|% -0,62
|
|KRDMD
|7,49
|633.672.471
|% -1,96
|
|GARAN
|8,37
|622.971.099
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,90
|503.620.831
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.020.550.102
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|311.764.851
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,24
|117.657.348
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,82
|372.321.955
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,49
|633.672.471
|% -1,96
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5637
|8,5679
|% 1,17
|
|Euro
|10,3718
|10,3787
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,9766
|12,0366
|% 0,55
|
|Frank
|9,4559
|9,5129
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% 0,91
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,17
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.371
|3.458
|54,15
|
|Yarım
|1.629
|1.673
|26,19
|
|Çeyrek
|817
|836
|13,10
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,82
|
Seans Raporu
15:35
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAL, KOZAA
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 85 kaybederek (% -0.77 ) 1, 267
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