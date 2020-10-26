***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:25
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883648
BIST
13:531.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -15,32
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:538,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:539,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:53493,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,19
|Açılış
|: 493,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,74
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:51
|RTALB
|49,52
|256.107.799
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.907.111
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.487.694
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.130.985
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.338.343.338
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|531.174.625
|% -2,12
|
|FENER
|38,94
|523.484.183
|% 2,58
|
|SISE
|6,63
|462.328.131
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|422.588.276
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.338.343.338
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|376.679.303
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|264.864.227
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,48
|422.588.276
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|144.905.594
|% -2,34
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0576
|8,0600
|% 1,17
|
|Euro
|9,5292
|9,5376
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,4994
|10,5520
|% 1,32
|
|Frank
|8,8560
|8,9093
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1429
|2,1537
|% 1,18
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,51
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.245
|3.325
|35,27
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|17,06
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,52
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,73
|