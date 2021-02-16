***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:01
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909821
BIST
09:551.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.569
En Düşük
1.569
09:556,9203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0439
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9131
09:558,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
09:55406,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,19
|Açılış
|: 406,05
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9176
|6,9232
|% -0,59
|
|Euro
|8,4030
|8,4103
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6102
|9,6584
|% -0,45
|
|Frank
|7,7529
|7,7996
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8397
|1,8489
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,31
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,58
|63,58
|0,28
|