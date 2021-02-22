***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 11:21
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911323
BIST
11:361.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
11:367,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:368,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0328
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:36404,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,88
|Açılış
|: 405,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,12
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:34
|LINK
|42,70
|25.830.857
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.032.869
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|15.085.963
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|46.916.465
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,04
|132.940.855
|% -8,25
|
|SASA
|41,50
|1.361.200.719
|% -7,41
|
|THYAO
|12,51
|604.958.717
|% 1,71
|
|KOZAL
|145,00
|511.703.083
|% 0,07
|
|VAKBN
|4,68
|481.156.615
|% -2,50
|
|KARSN
|5,40
|458.468.138
|% 3,65
|
|VAKBN
|4,68
|481.156.615
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,36
|210.385.582
|% 2,61
|
|KARSN
|5,40
|458.468.138
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,45
|195.513.836
|% 0,41
|
|IHLAS
|1,11
|73.405.611
|% -3,48
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0243
|7,0267
|% 0,65
|
|Euro
|8,4995
|8,5041
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7926
|9,8418
|% 0,45
|
|Frank
|7,7489
|7,7955
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8656
|1,8749
|% 0,53
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|10,65
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|0,36
|
Seans Raporu
11:34
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.15 ) 1, 620
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11:44XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
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11:43BRKSN
Yüzde 5.45 oranında artışla 14.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 796, 200 adet işlem
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11:42SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 858 adet işlem
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11:41DGATE
Yüzde 5.03 oranında artışla 17.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 727, 310 adet işlem