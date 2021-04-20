***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:00
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929369
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
0
En Düşük
0
18:058,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
18:059,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7962
En Düşük
9,7152
18:05461,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 461,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INDES
|29,28
|227.561.810
|% 285,01
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|THYAO
|11,60
|455.732.319
|% 0,00
|
|TRCAS
|3,84
|11.183.726
|% 0,00
|
|YAPRK
|102,50
|10.737.617
|% -6,80
|
|SELEC
|10,64
|197.190.381
|% -1,61
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,68
|25.892.222
|% 0,00
|
|ALGYO
|23,08
|34.954.055
|% 0,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% 0,00
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% 0,00
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1034
|8,1080
|% 0,24
|
|Euro
|9,7849
|9,7906
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,3163
|11,3730
|% 0,37
|
|Frank
|8,8312
|8,8844
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,59
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|