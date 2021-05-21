***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:32
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937130
BIST
10:401.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:408,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:4010,2346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0270
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:40505,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 505,04
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.712.250
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|JANTS
|94,45
|128.240.904
|% 7,51
|
|EUKYO
|4,69
|1.440.701
|% 7,32
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|INVEO
|138,00
|24.786.159
|% -4,83
|
|SEKUR
|23,66
|3.571.674
|% -4,52
|
|KRDMD
|8,20
|331.474.452
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|287.655.757
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,43
|214.000.238
|% 3,05
|
|THYAO
|13,60
|176.171.841
|% 0,15
|
|SASA
|34,50
|167.066.552
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,18
|130.730.948
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,20
|331.474.452
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|287.655.757
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,43
|214.000.238
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|37.078.181
|% -0,72
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3719
|8,3752
|% -0,06
|
|Euro
|10,2270
|10,2349
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8492
|11,9086
|% -0,06
|
|Frank
|9,3071
|9,3632
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% 0,02
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-3,54
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|0,00
|