***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 10:00
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942981
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,7022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6936
18:0510,3607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3484
18:05499,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,88
|Açılış
|: 499,02
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|276.642.266
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|276.642.266
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7022
|% -0,20
|
|Euro
|10,3532
|10,3607
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0343
|12,0946
|% -0,59
|
|Frank
|9,4323
|9,4891
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
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17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
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17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
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17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
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17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem