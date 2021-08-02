***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 11:50
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954078
BIST
14:491.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:498,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0825
|Açılış
|: 8,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:499,9430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0935
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:49486,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -6,19
|Açılış
|: 486,05
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KTSKR
|24,22
|20.199.809
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.023.606
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.405.972
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.214.120
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.029.603
|% -9,97
|
|KARYE
|9,90
|67.654.418
|% -9,17
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,20
|619.267.472
|% -8,10
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,20
|619.267.472
|% -8,10
|
|GARAN
|8,56
|580.689.048
|% 0,47
|
|ASELS
|15,94
|544.577.295
|% 2,77
|
|THYAO
|12,90
|403.245.113
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,44
|359.977.360
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|359.977.360
|% 2,09
|
|KARSN
|4,20
|619.267.472
|% -8,10
|
|ODAS
|1,31
|183.105.477
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,82
|243.942.133
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|92.716.043
|% 0,00
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3528
|8,3556
|% -0,98
|
|Euro
|9,9315
|9,9430
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,5799
|11,6379
|% -0,99
|
|Frank
|9,1886
|9,2440
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2215
|2,2326
|% -0,97
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,66
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-45,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-21,99
|
|Çeyrek
|777
|795
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-0,88
|