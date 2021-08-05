***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 10:03
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954905
BIST
10:131.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.413
En Düşük
1.408
10:138,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:1310,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0996
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:13497,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,44
|Açılış
|: 497,42
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:13
|VBTYZ
|20,90
|3.927.716
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|16.569.433
|% 9,86
|
|ISGSY
|11,43
|14.034.515
|% 7,12
|
|PENTA
|42,98
|5.179.926
|% 6,54
|
|FMIZP
|113,80
|13.901.359
|% 6,36
|
|VKING
|5,88
|335.727
|% -5,01
|
|AGYO
|3,37
|2.262.777
|% -4,53
|
|BMSCH
|8,50
|5.630.261
|% -4,17
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|EDIP
|4,89
|3.296.789
|% -3,36
|
|GARAN
|9,01
|120.474.012
|% -0,99
|
|EREGL
|20,02
|60.165.242
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,41
|59.985.408
|% -1,63
|
|TUPRS
|95,45
|57.309.607
|% 0,95
|
|THYAO
|12,55
|37.715.044
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,41
|59.985.408
|% -1,63
|
|TSKB
|1,31
|17.903.252
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|120.474.012
|% -0,99
|
|ODAS
|1,35
|15.372.306
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|13.079.602
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5412
|8,5461
|% 0,84
|
|Euro
|10,1285
|10,1399
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8478
|11,9072
|% 0,91
|
|Frank
|9,3778
|9,4343
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2709
|2,2823
|% 0,75
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-2,19
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,04
|
|B. Petrol
|70,06
|70,06
|-0,32
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